Comunali 2024, a Limone Piemonte pronta la lista del sindaco Riberi "Limone nel cuore"

In vista delle prossime elezioni comunali di Limone Piemonte è pronta al nastro di partenza la lista elettorale "Limone nel Cuore".

"Abbiamo chiamato così la nostra lista perché abbiamo a cuore il nostro paese e vogliamo impegnarci a farlo crescere - dicono i promotori - Per noi non si tratta di un attaccamento effimero, ma di un profondo senso di appartenenza ad una comunità che negli ultimi anni ha dovuto affrontare innumerevoli difficoltà, dall’emergenza Covid all’alluvione con la conseguente chiusura del tunnel del Tenda, reagendo in modo encomiabile".

Il simbolo è composto da un cerchio con all’interno una fotografia raffigurante il paese con la scritta “LIMONE NEL CUORE” strutturata a forma di “T” in maiuscolo che sta a significare la parola “TURISMO” acronimo di Territorio – Unicità – Rinnovamento - Identità - Sport - Marketing – Ospitalità, e con la rappresentazione di un cuore a fianco.

La squadra è composta da cittadini impegnati e motivati, desiderosi di contribuire al benessere della nostra comunità: "I nostri candidati rappresentano una vasta gamma di esperienze e competenze - continuano i candidati in lista - e sono uniti da un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita a Limone Piemonte".

Ecco i nomi dei candidati nella lista:

RIBERI MASSIMO – Sindaco uscente.

BONGIOANNI PAOLO – Già Direttore Generale dell’Atl del Cuneese per 21 anni e Consigliere Regionale dal 2019 ad oggi.

VIALE REBECCA – Vicesindaco e Assessore uscente al Turismo e Manifestazioni.

PETTAVINO GUIDO – Assessore uscente ai Lavori Pubblici.

AUDINO ANDREA - Antiquario e commerciante d’arte.

GIORDANO MANUEL - Consigliere alla scuola d’infanzia, Presidente del Gruppo folkloristico di Limone Piemonte. Lavoratore dipendente presso Residenza Parco Murin.

GIRAUDO THOMAS – Commerciante – Presidente della Consulta giovani di Limone.

MARIOTTI ANTONELLA - Agente immobiliare – in passato già membro della Giunta e del Consiglio comunale

MELLANO PATRIZIA – Direttore Generale di Società multinazionale

PICCONI ANDREA - Mediatore assicurativo e immobiliare

SEGRE EMMA – insegnate di fitness e personal trainer. Ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti d'America dove ha acquisito innumerevoli esperienze e professionalità, da alcuni anni è tornata a vivere a Limone dove aveva frequentato l'asilo e le Scuole elementari e medie.

Il candidato sindaco, Massimo Riberi sottolinea: “Sono convinto che insieme possiamo costruire un futuro migliore per Limone Piemonte in continuità con il lavoro svolto in questi ultimi difficili 5 anni. Pur nelle tremende difficoltà incontrate dovute all'alluvione ed alla chiusura del tunnel del Tenda il mio Paese ha reagito in modo encomiabile. La scorsa settimana nell’incontro pubblico con la cittadinanza abbiamo avuto modo di illustrare le molteplici opere realizzate dalla mia Amministrazione e le iniziative turistiche messe in atto.

La lista potrà avvalersi dell’esperienza e professionalità maturata da Paolo Bongioanni, Consigliere regionale, per far sì che Limone ritorni ad essere una località turistica sempre più attrattiva e all’altezza della sua storia, guardando ai grandi progetti che saranno messi in campo nell’immediato futuro.

Il candidato Paolo Bongioanni dichiara: “Mi candido nella lista “Limone nel Cuore” a supporto del candidato Sindaco Massimo Riberi perché credo fortemente nelle grandi potenzialità di Limone Piemonte e voglio poter dare il mio contributo e mettere al servizio di Limone Piemonte, così colpita da elementi avversi, la mia esperienza sia in ambito turistico che in ambito amministrativo”.

"La nostra lista è pronta a mettersi al servizio della località e dei suoi cittadini", sottolineano all'unanimità i candidati. Il gruppo è già al lavoro, il programma per i prossimi 5 anni è in fase di ultimazione e nel contempo s'invitano tutti i cittadini a contattare i rappresentanti per collaborare con suggerimenti e proposte.