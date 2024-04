Focus sul progetto “Viticoltura di Precisione”: a Castiglione Falletto l'analisi di otto anni di lavori

Martedì 23 aprile, alle ore 9, presso la cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto (via Alba Barolo, 8) si terrà l’evento finale del progetto “Vi.P. – Viticoltura di Precisione” che ha preso il via nel 2016 grazie alla partnership tra Confagricoltura Cuneo, Merlo Spa, Merlo Project, Altec, Egea New Energy SpA, Agroinnova – Unito, AgriNewTech Srl e IDS.



Durante l’incontro i diversi partner del progetto presenteranno i risultati del lavoro svolto negli ultimi otto anni con l’obiettivo di migliorare la produttività in vigna e diminuire l’impatto ambientale, grazie ad un sistema di diagnosi, prescrizione e realizzazione degli interventi da effettuarsi sulla viticoltura. L’evento è aperto a tutti con prenotazione consigliata chiamando il numero 0171/692143 interno 7 o scrivendo a eventi@confagricuneo.it.



Il progetto è finanziato nell’ambito del PSR 2014 – 2020 – Sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti (16.1.1, Azione 2).



“È giunto il momento di tirare le fila di un progetto che quando è iniziato sembrava fantascienza – racconta Fabio Fogliati, referente del progetto Vi.P. per Confagricoltura Cuneo e segretario di zona a Bra - . Oggi, grazie alla collaborazione tra tutti i partner, il prototipo funziona, così come il modello matematico di comunicazione tra il drone e il macchinario. Dopo questa fase di studio e realizzazione, prende il via l’ultimo step, ovvero quello della divulgazione dei risultati e delle riflessioni dei diversi attori sul proprio ruolo nel progetto”.



Il programma della mattinata presso la cantina Terre del Barolo prevede l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti dalle ore 9 con inizio lavori previsto per le 9.30. Ad aprire l’incontro sarà il padrone di casa, Stefano Pesci, direttore della cantina Terre del Barolo, seguito dall’introduzione al progetto da parte di Egea New Energy SpA e dalle note operative e tecniche di Agroinnova – Unito e AgriNewTech Srl. IDS tratterà dello studio e della progettazione del drone e delle relative modalità di rilevazione dei dati, Altec del supporto ingegneristico e logistico mentre Merlo Spa e Merlo Project presenteranno il prototipo realizzato. Infine, Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo, proporrà alcune riflessioni conclusive sul progetto. Seguirà un momento conviviale di confronto tra i partecipanti.



L’evento è organizzato con il patrocinio del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta ed è valido per il rilascio dei crediti formativi.