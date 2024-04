La Protezione Civile di Grinzane "iperattiva": lavori in paese e un open day

La Protezione Civile di Grinzane Cavour è stata protagonista di diverse attività nei giorni scorsi: in primo luogo, la pulizia di diverse zone del paese, via Borzone, zona Mercatò e area tangenziale. Alcuni volontari sono stati impegnati anche nell'allestimento e nella verniciatura di attrezzature utili per la locale scuola dell'Infanzia. Una disponibilità che è stata apprezzata dall'Amministrazione comunale che ha voluto ringraziarli "per il prezioso contributo".

Per sabato 4 maggio, intanto, presso la sede di viale dell'Artigianato (magazzino comunale) ci sarà un open day aperto alla cittadinanza, a partire dalle 14. Il pomeriggio prevede proiezione di filmati, dimostrazioni con le attrezzature e anche attività dedicate ai bambini. La giornata si chiuderà con una merenda per tutti.