Soluzioni e sistemi d’accumulo SENEC: l'innovazione che guida verso la sostenibilità

Operativa da oltre 15 anni, SENEC è un’azienda tedesca con sede a Lipsia, affermatasi come leader nello sviluppo di sistemi intelligenti per l'accumulo di energia e soluzioni per l'autosufficienza energetica. Puntando a creare un mondo in cui le persone possano produrre, gestire, condividere e utilizzare l’energia rinnovabile in modo consapevole, l’impresa si impegna concretamente per guidare la transizione verso un futuro energetico sostenibile.

SENEC si rivolge ad un ampio ventaglio di clienti: aziende, privati e installatori, considerati come dei partner chiave. Le soluzioni proposte, invece, sono concepite per ottimizzare l’utilizzo dell'energia solare, apportando un contributo significativo alla sostenibilità ambientale.

Fra le diverse alternative disponibili, moderne e all’avanguardia, possiamo ricordare SENEC.Home. Si tratta di un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni, che permette di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica, riducendo sia i costi che l’impatto ambientale.

Gli innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar, invece, generano energia pulita, assicurando la massima resa anche nell’eventualità di bassi livelli di irraggiamento o di installazione su una superficie piana. A ciò si uniscono diverse tipologie di wallbox domestica, compatte, intelligenti, flessibili e semplici da installare, sia all’interno che all’esterno.

Le tecnologie SENEC sono progettate per tagliare i costi energetici e minimizzare l'impatto ambientale mantenendo, sempre, elevati standard qualitativi. Tale eccellenza è confermata da numerosi premi e certificazioni autorevoli, ricevuti in oltre 15 anni di attività. Senza scordare, poi, che l'azienda si distingue per le sue iniziative e partnership nel settore sportivo e della ricerca, promuovendo intensamente i valori della sostenibilità.

SENEC Italia è la filiale italiana dell’impresa, fondata a maggio 2017, con sedi a Bari e Milano. Rappresenta una dimostrazione tangibile dei programmi di espansione aziendale, rafforzando la capacità di fornire soluzioni all’avanguardia ed efficienti.

Certificata secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, SENEC Italia si avvale di un team altamente qualificato, dinamico e giovanile, che si impegna ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle generazioni future.

Infine, per scoprire tutte le soluzioni disponibili nel portafoglio SENEC, le loro caratteristiche e i loro vantaggi, oppure per ricevere supporto e preventivi gratuiti dagli esperti del team, è sufficiente visitare il sito ufficiale dell’azienda, accessibile all’indirizzo https://senec.com/it.