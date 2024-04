18° Rally Regione Piemonte: buona la prima prova per Tasinato e Saltarella [FOTO]

“E' stata una gara molto impegnativa. Le strade erano strade insidiose, richiedevano molta tecnica. Insomma, è stata una prova bella ma allo stesso tempo difficilissima e il caldo non ha di certo aiutato”, questo il commento del rallysta biellese Pierangelo Tasinato, in riferimento alla 18ª prova del Rally Regione Piemonte che si è svolta nel fine settimana ad Alba.

Una gara impegnativa su più fronti per Tasinato e con delle novità: a fianco a lui a bordo della Skoda Fabia, gruppo RC2N e classe R5/RALLY2, del Team Miele c'era il nuovo navigatore Domenico Saltarella.

“Sono contento perchè prima di tutto siamo arrivati 50° assoluti, 30° di categoria e 4° come over 55 – spiega Tasinato – . Non siano partiti benissimo ma poi sabato abbiamo recuperato. E a noi interessa prendere punti per la Coppa Italia prima zona. E poi comunque con Domenico c'è feeling. E' chiaro che è stata la prima prova per noi, e dobbiamo ancora trovare la perfetta intesa, ma lui se l'è cavata. Fino a oggi ha affrontato prove su auto più piccole, per lui questa era una grande novità ed era naturalmente emozionato. In ogni caso grazie a lui e un grande grazie soprattutto sempre ai nostri sponsor che ci supportano e al Biella Corse e al Team Miele”.

Prossimo appuntamento per l'equipaggio Tasinato-Saltarella è il 4–5 maggio con il rally della Valle d'Aosta.