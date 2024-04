Volley femminile: il punto sulle squadre del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo

Si avvicina la fine dei vari campionati per i gruppi del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo: la Serie C trova finalmente un punto in una partita difficile, il match cuneese contro le veterane del Villanova Volley. L’Under 16 fa bene a Cervere e l’Under 13 vince a sua volta le semifinali di ritorno contro Vicoforte. L’Under 14 cede nello scontro al vertice contro la Libertas Borgo e le piccoline dell’Under 12 non riescono a imporsi sulle saviglianesi del Vbc Savigliano.

La Serie C di Coach Giordanetto-Guerriero affronta il derby contro il Villanova Volley Bam con rinnovata energia: finalmente, le ragazze scendono in campo con la voglia di lottare e non si arrendono fino al 5° set, siglando rimonte e vantaggi che infiammano il pubblico presente al Palatomatis villanovese. Il match inizia con notevoli difficoltà per le gatte cuneesi, che si trovano a fare i conti con un servizio insidioso e non riescono a essere incisive a muro, permettendo così agli attacchi avversari di andare facilmente a segno. Coach Giordanetto fa ruotare le atlete a disposizione nel tentativo di recuperare il divario di punti, ma le biancorosse non riescono a ingranare e cedono il set alle avversarie per 25-12. Nel secondo parziale le biancorosse ripartono con grinta e se la giocano punto a punto fino al 19 pari. La solidità in difesa di Romano permette alle compagne di acquisire sicurezza anche in attacco e così la compagine cuneese mette definitivamente la freccia, chiudendo il set 23-25. Nel 3° set il copione rimane identico: si gioca punto a punto in un Palatomatis gremito di tifosi, con lo spirito combattivo e adrenalinico. Poi le cuneesi perdono un po' l'orientamento e si lasciano trascinare dal ritmo di gioco avversario, non riuscendo più a ritrovare la retta via (25-16). Il quarto parziale inizia con la marcia ingranata per le biancorosse, che si portano a ben +6. Poi, però, le villanovesi iniziano a macinare gioco e, prendendo nuovamente di mira la ricezione cuneese, trovano il pareggio. Le due formazioni proseguono a braccetto fino allo sprint finale: sul 23 pari è Cuneo a mettere in campo tutto l'orgoglio per portare il match al 5° set (24-26). Il tie-break, si sa, è un terno al lotto: le cuneesi partono frenate e, sotto 0-4, fanno del loro meglio per agganciare le avversarie. L'impresa, però, non riesce e le biancorosse si accontentano di concludere il match con un punto comunque importante, che permette loro di sbloccarsi da quota 17. Il tie-break conquistato contro una formazione solida come quella villanovese e la performance messa in campo devono essere il primo passo di un sollevamento morale e tecnico in vista delle prossime gare. Nel prossimo match le atlete di Coach Giordanetto sfideranno la formazione del Canavese Volley Ivrea, Sabato 20 Aprile, ore 20:30, presso la Palestra Antonicelli di Ivrea.

[Villanova Volley Bam – Lab Travel Honda Cuneo 3-2 (25-12 / 23-25 / 25-16 / 24-26 / 15-7)]

L’Under 16 dei Coach Lamberti-Frison ha tre buoni motivi per festeggiare: sigla la 6° vittoria consecutiva, questa volta contro le atlete del Crf Gunetto Cervere, sconfitte per 3-1; il compleanno del “Centralino” Chiapello, che raggiunge quota +16; infine, l’esordio in campo di Letizia Marchisio, centrale Under 14 classe 2010. Il penultimo match della stagione le vedrà scontrarsi contro le atlete de L’Alba Voley Junior, Domenica 21 Aprile, ore 10:30, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo. Nel corso della settimana, le atlete Under 16 sono state protagoniste di un’iniziativa in collaborazione con la società svizzera del Chenois Genève Volley. Una delegazione di atlete elvetiche, infatti, è stata ospite della società cuneese Lab Travel Honda Cuneo ed è potuta scendere in campo in un allenamento congiunto con le atlete di Coach Lamberti (a cui è seguita anche una partita amichevole). Nella serata di Sabato 13, la formazione svizzera si è spostata a Villanova Mondovì per sostenere le veterane della Serie C di Coach Giordanetto.

[Crf Gunetto Cervere - Lab Travel Honda Cuneo 1-3 (20-25 / 25-21 / 19-28 / 17-25)]

L’Under 14 dei Coach Guerriero-Peano affronta lo scontro al vertice contro le atlete del Libertas Borgo in emergenza: private anche del Capitano Anti, le biancorosse mettono in campo il loro 100%, aiutate in banda anche dalla piccola Giorgia Andeng, classe 2012, che firma un’ottima prestazione. Dopo un primo set da dimenticare, le cuneesi si impongono facilmente nel 2° parziale, per poi tornare a calare negli ultimi due, complice anche la stanchezza fisica delle atlete in campo. La prossima partita, l’ultima di questa stagione, sarà ancora decisiva: la squadra vincitrice dello scontro Vbc Savigliano – Lab Travel Honda Cuneo, infatti, si aggiudicherà il 2° posto del girone, alle spalle proprio della Libertas Borgo. Il prossimo appuntamento è per Sabato 20 Aprile, ore 15:15, presso il Palasport di Savigliano.

[Lab Travel Honda Cuneo – Libertas Borgo 1-3 (21-25 / 25-19 / 10-25 / 13-25)]

Alla Under 13 dei Coach Schiffer serve il Golden Set per avere la meglio sulle atlete del Monvi Bam Lpm Verde di Vicoforte, dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno per 1-3. Sotto 2-0, le cuneesi sembrano ridestarsi nel 3° parziale, ma calano nuovamente nel 4°, non riuscendo a sfruttare i numerosi punti di vantaggio per chiudere il set a proprio favore. Al termine delle semifinali, dunque, entrambe le formazioni si trovavano con 1 vittoria e 1 sconfitta, entrambe per 3-1. Il Golden set si è quindi reso necessario e le giovani gattine si sono imposte fin da subito, tirando fuori le unghie e conquistando l’accesso alla finale 13°/14° posto: il primo appuntamento è per Domenica 21 aprile contro la formazione del Pvb Bosca Canelli 13.

[Lab Travel Honda Cuneo – Monvi Lpm Bam Verde 1-3 (20-25 / 23-25 / 25-20 / 21-25] // Golden Set 15-10]

Nulla da fare per le piccole pallavoliste dell’Under 12, che cedono di fronte a una formazione evoluta, fisicamente e tecnicamente, come quella della Vbc Savigliano. Una partita a senso unico, in cui le giovani cuneesi hanno fatto del loro meglio per mettere in difficoltà le avversarie, senza però riuscirci. Domenica 21 Aprile, ore 10:30, le atlete delle Smart Coach Marro-Zaccaro affronteranno la formazione del Volley Valle Po Bianca, attualmente a pari punti in classifica.

[Lab Travel Honda Cuneo – Vbc Savigliano 0-3 (9-25 / 12-25 / 16-25)]

Ecco di seguito gli appuntamenti della settimana:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟔/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - CLUB76 PLAYASTI

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟎/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟏𝟓

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: VBC SAVIGLIANO - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palasport - Savigliano

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟎/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: CANAVESE VOLLEY IVREA - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Antonicelli - Ivrea

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟏/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: VOLLEY VALLE PO BIANCA - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Raimondo Sacco - Sanfront

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟏/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - L’ALBA VOLLEY JUNIOR

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟏/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – PVB BOSCA CANELLI 13

Palestra Ex Media 4 - Cuneo