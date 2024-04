A Savigliano tornano i “cantieri di lavoro”: tre persone impegnate su manutenzione del verde e pulizia delle strade

Anche quest’anno, a Savigliano, tre persone torneranno a impegnarsi per la collettività.

Prendono il via nel mese di aprile i “Cantieri di Lavoro 2023-2024”, iniziativa rivolta ad individui disoccupati, in carico ai servizi sociali ed in situazione di fragilità.

I lavoratori impiegati, individuati su segnalazione del Consorzio Monviso Solidale, saranno tre e svolgeranno mansioni presso il settore “Lavori Pubblici” del Comune (dalla manutenzione del verde alla pulizia delle strade) per cinque giorni a settimana. La durata del progetto è di sei mesi.

Tali interventi sono coerenti con le finalità previste da una legge regionale del 2008, che prevede specifiche iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione.

La misura “Cantieri di Lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale” si colloca nel quadro delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale.

L’iniziativa è finanziata in parte dal Comune e in parte dalla Regione, che ha deliberato un contributo di 9.055,80 euro a favore del Comune di Savigliano.