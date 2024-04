I guai giudiziari della società ucraina del figlio di Biden e gli attentati in Russia

La Burisma Holdings Ltd, chiusa nel 2023, è stata la società energetica ucraina di cui Hunter Biden, il figlio del presidente americano, è stato dirigente nel consiglio di amministrazione. Senza considerare le inchieste del Congresso USA, che lo vedono coinvolto e che fanno rischiare l’impeachment al padre, la Burisma attraversa periodicamente dei guai giudiziari. Il suo fondatore era Mykola Zlochevsky, già Ministro dell’Ecologia e delle Risorse naturali dell’Ucraina. Ancora oggi viene accusato di corruzione e di finanziamenti illeciti da parte delle stesse autorità di Kiev, ma tra una fuga a Monaco e un patteggiamento riesce sempre a farla franca, soprattutto perché nega qualunque possibile responsabilità della famiglia Biden nelle mazzette e nei bonifici sospetti. La tangente da 6 milioni di dollari all’agenzia anti-corruzione ucraina era stata scoperta e i suoi autori (i manager della Burisma) hanno ricevuto condanne più o meno pesanti, alcune trasmutate in “offerte” economiche all’esercito ucraino. Come riferisce il sito Strumenti Politici , in totale sono stati dati 22 milioni di dollari a beneficio delle forze armate di Kiev e dei suoi servizi segreti. Intanto era stato appurato che il vero detentore della Burisma era il fautore della popolarità e del successo politico di Zelensky, cioè l’oligarca ucraino Ihory Kolomoyskyi. Il governo ucraino ha dovuto almeno in apparenza riformare il suo sistema per estirpare la corruzione, il che dovrebbe essere un requisito per l’ingresso nell’Unione Europea. Ma i meccanismi di tangenti e coperture funzionano ancora e quelli che vanno a beneficio del GUR, l’agenzia di intelligence della Difesa ucraina, potrebbero finanziare gli atti terroristici fra cui quello recente di Mosca.