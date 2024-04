Alba Cheer: primavera calda per i Titans

E' una primavera decisamente calda, non solo dal punto di vista atmosferico, quella che si sta vivendo in questi giorni alla Palestra Titans.

Se ne va in archivio il quarto stage dell'anno con i coach sloveni di Cheer IQ: dal 5 al 14 aprile sono stati dieci giorni di allenamenti e coreografie per mettere a punto le routine che tra poche settimane calcheranno le pedane nazionali ed europee portando alto il nome di Alba Cheer.

Le giornate particolarmente calde non hanno tolto agli atleti energie e voglia di impegnarsi, sfruttando ogni consiglio ricevuto dagli esperti coach internazionali. Le sedute tecniche sono state accompagnate anche da meeting di formazione per gli allenatori, ora pronti a condurre in pedana i team.

Nel frattempo, una lunga serie di esibizioni sul territorio è stata programmata per i mesi primaverili; a cominciare dallo scorso sabato, con la presenza al Rally di Alba, seguita dalla vivace giornata di ieri all'Orto Smeraldo.

Tanti altri saranno gli appuntamenti in calendario nelle prossime settimane, occasioni uniche per vedere all'opera e applaudire i Titans, oltre chiaramente alle più importanti competizioni che si potranno assistere in live streaming.