Bra, il Comune predispone la messa in sicurezza della ciminiera di via Piumati

La ciminiera di via Piumati a Bra, all’interno del fabbricato di proprietà degli eredi Alberti, da tempo necessita di lavori di manutenzione. Nel 2020 era stata effettuata la messa in sicurezza di tutto il complesso, in disuso da molti anni, durante il quale erano stati rimossi i mattoni che si stavano staccando dalla ciminiera. A breve sarà effettuato un nuovo intervento, a partire dalla segnalazione del comitato di quartiere Oltreferrovia.

Anticipa l’assessora Anna Brizio: "La situazione è all’attenzione degli uffici ed è in fase di definizione il procedimento per la messa in sicurezza, che porterà all’abbattimento delle parti più degradate. Le parti che non presentano criticità statiche rimarranno invece in piedi: sarà comunque eseguita una perizia dopo l’intervento che ne attesti l’idoneità statica".

La ciminiera presenta infatti delle crepe evidenti che hanno fatto preoccupare i residenti, che temono disagi soprattutto per il passaggio sottostante destinato ai pedoni.