Turismo: il consorzio Conitours ha rinnovato Cda e comitato tecnico

L’innovativa Sala Multimediale Outdoor, realizzata grazie a un apposito progetto del Ministero del Turismo, ha fatto da palcoscenico, lo scorso 17 aprile, all’assemblea dei soci di Conitours, il consorzio di operatori turistici della provincia di Cuneo che, nell’occasione, ha rinnovato il proprio consiglio di amministrazione.

Confermati all’unanimità tutti i componenti uscenti (più alcune integrazioni) che nei prossimi giorni si riuniranno per eleggere il presidente e i tre vicepresidenti: Giovanni Sandri (presidente onorario), Beppe Carlevaris (presidente in carica), Michele Pianetta (valli Monregalesi), Alessio Bruno (Terre dei Savoia), Cinzia Daniele (valle Grana), Michela Formento (valle Gesso), Fabrizio Fenocchio (valle Gesso), Danilo Rinaudo (Saluzzese), Monica Rosso (Monregalese), Aurelio Bertolino (Lurisia Terme), Bartolomeo Bruna (Valle Stura), Stefania Calandri (Cuneo), Alessandra Ingegnetti (valli Monregalesi), Michele Garofano (accompagnatori cicloturistici), Luca Fracei (Terre dei Savoia), Andrea Silvestro (valle Maira).

In parallelo, è stato parimenti nominato il nuovo Comitato tecnico chiamato a supportare l’operatività del consorzio e formato da un rappresentante per ogni area di applicazione della Camera di Commercio: Sandra Pauli (valle Maira), Katia Tomatis (valle Stura), Giorgio Amedeo (valle Grana), Paolo Belli (valle Maira), Gloria Pacilè (Terre dei Savoia), Roberto Ponzo (valli Monregalesi), Antonella Odaglia (Terre dei Savoia – Fossano), Andrea Caula (valle Stura), Claudia Peano (valli della Bisalta), Ezio Castellino (Cuneo), Paolo Camurati (valle Stura), Enrica Dellacroce (area trasporti), Nadia Lovera (guide turistiche), Enrico Collo (accompagnatore naturalistico), Stefano Melchio (accompagnatore cicloturistico), Danilo Giraudo (valle Varaita), Roberto Fraire (valli Po, Bronda e Infernotto), Daniele Lubatti (area Carrù – Langa Monregalese), Elena Serale (Borgo San Dalmazzo – valle Stura), Massimo Spano (valle Stura), Giovanna Foco (Cuneo), Laura Marino (guida turistica), Stefano Fornetti (Saluzzo), Maurizio Magnetto (valle Stura), Gabriele Mauro (valle Pesio), Daniele Nardi (valle Stura) e Luca Bartolini (accompagnatore cicloturistico).

L’assemblea, però, è stata soprattutto l’occasione per festeggiare ufficialmente i trentacinque anni di storia del sodalizio. Presenti, tra gli altri, i fondatori Maurizio Maccario, Mario Carle, Tommaso Politano, Imelda Camisassi in Calandri, Daniela Bonetto e Giovanni Sandri, nonché il presidente dell’epoca della Camera di Commercio e grande sostenitore, Ferruccio Dardanello. Un momento di sincera condivisione tra ricordi ed emozioni, impreziosito dalla presenza del consigliere regionale Paolo Bongioanni (ispiratore del voucher vacanza e di altre importanti iniziative a sostegno del settore turistico) e della segretaria generale della Camera di Commercio di Cuneo, da sempre a fianco dei consorzi, Patrizia Mellano.

«Una ricorrenza importante per un ente che ha saputo miscelare la tradizione e l’innovazione, mettendo a sistema le peculiarità e le unicità cuneesi per creare un’offerta turistica attrattiva e credibile» il commento del direttore, Armando Erbì. «Una ricorrenza, soprattutto, che sento nel profondo, perché corrisponde ai miei anni di attività professionale. Un’esperienza ricca di stimoli e di soddisfazioni, resa possibile dalla competenza e dalla disponibilità del nostro staff e dalla visione dei nostri amministratori. Mi piace sottolineare, in tal senso, i nove anni di Beppe Carlevaris alla guida del nostro consorzio, culminati nel 2021 con la sua nomina alla presidenza di Visit Piemonte, la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare delle eccellenze piemontesi. La testimonianza più evidente dell’incisività del suo operato come presidente di Conitours e, in questi anni, la certezza di una proficua sinergia istituzionale».

«Fin dalla sua fondazione, Conitours si è distinto per il suo impegno incrollabile nel promuovere le bellezze naturali, culturali e gastronomiche della provincia di Cuneo» ha concluso proprio Beppe Carlevaris. «Grazie alla dedizione dei suoi membri, il consorzio ha contribuito a rendere la nostra regione una meta ambita per i viaggiatori di tutto il mondo. Attraverso educational tours, fam trip ed esperienze autentiche e un servizio clienti di qualità, Conitours ha costruito una reputazione di fiducia e di professionalità nel settore turistico. I suoi sforzi non solo hanno portato benefici economici alla provincia, ma hanno altresì contribuito a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione. Oggi, mentre celebriamo il nostro 35° anniversario, guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione. Continueremo a innovare, ad adattarci alle esigenze dei viaggiatori moderni e a promuovere la sostenibilità nel turismo, affinché le future generazioni possano godere delle meraviglie della provincia di Cuneo così come ne godiamo noi oggi, riuscendo senza dubbio a migliorarle ulteriormente».