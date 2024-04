Elisa Tarasco: “Il bosco una risorsa per l'economia e il lavoro in montagna” [VIDEO]

Elisa Tarasco dell’azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali, a 1800 metri di Pian della Regina a Crissolo, in Valle Po, vista la sua esperienza lavorativa in alta montagna sostiene:

“Investendo nel patrimonio boschivo e sviluppando la filiera del legno, le zone montane possono diventare un modello di sviluppo sostenibile che crea valore per l'ambiente e per le comunità locali.

L'importanza del patrimonio boschivo per le zone montane, non solo come risorsa ambientale ma anche economica, si propone di sviluppare la filiera del legno a chilometri zero, utilizzando il legname locale nell'edilizia e nell'artigianato.



In tal modo si creerebbero nuove opportunità di lavoro per i giovani, incentivando l'imprenditorialità e contrastando lo spopolamento delle aree montane.

Ritengo inoltre sia importante valorizzare gli scarti provenienti dalla lavorazione del legno per alimentare impianti a fonti rinnovabili e di recuperare i boschi abbandonati, con l'obiettivo di prevenire gli incendi e il rischio idrogeologico”.