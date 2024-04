Atletica: Francesco Mazza in azzurro, sarà di scena nel Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20

Ci sarà anche Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) tra gli atleti convocati dal direttore tecnico delle squadre giovanili Tonino Andreozzi per il Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20 in calendario per mercoledì 1° maggio a Oderzo (Treviso).

Sono 10 gli azzurrini che rappresenteranno l’Italia nell’incontro internazionale su strada, da svolgersi sulla distanza dei 10 km per gli uomini e dei 5 km per le donne.

Si tratta della quarta convocazione in azzurro per il cuneese che aveva già preso parte all'edizione 2023 della manifestazione, chiudendo 21mo in 32:06.