Lpm Bam Mondovì: Chiara Riparbelli e Valeria Pizzolato lontane dal Puma?

Come già anticipato nei giorni scorsi, il roster della Lpm Bam Mondovì è vicino all'ennesima rivoluzione. Della squadra che ha chiuso all'ottavo posto la Pool Promozione, solo un paio di giocatrici dovrebbero restare a disposizione di coach Claudio Basso anche per il prossimo Campionato di A2 femminile. Facile comprendere che ai numerosi nuovi arrivi corrisponderanno altrettante uscite.

Se degli addii di Clara Decortes (Macerata?) e di Alice Farina si è già parlato, oggi ipotizziamo altre due importanti "cessioni". Dopo due stagioni passate con le maglie del Puma, infatti, sembrano giunte ai titoli di coda l'esperienze di due esperte centrali: Valeria Pizzolato e Chiara Riparbelli. L'ex centrale del Macerata è reduce dall'infortunio al ginocchio occorso il 1° novembre dello scorso anno nel match contro l'Esperia Cremona.

Infortunio che ha obbligato la forte giocatrice a sottoporsi a intervento chirurgico e conseguente fase di riabilitazione. Per la centrale di origine friulana l'infortunio oggi è fortunatamente alle spalle e Valeria è pronta a riprendere contatto con la pallavolo giocata. Tra le società ad aver mostrato maggiore interesse a Valeria Pizzolato sembra esserci l'Itas Trentino dell'ex ct della Nazionale Davide Mazzanti, anche se, in assenza di conferme ufficiali, il condizionale è d'obbligo.

Quanto a Chiara Riparbelli, invece, dopo 56 partite giocate in maglia rossoblù e 429 punti messi a referto, sembra ormai certa la chiusura di un'esperienza discreta, ma che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca. La sensazione, infatti, è che la centrale di Mesagne, per varie problematiche, nell'esperienza monregalese non sia riuscita a esprimere il suo effettivo potenziale. L'addio, anche in questo caso, sembra certo, mentre manca l'ufficialità sulla nuova destinazione. Tante sono le squadre che stanno corteggiando la centrale del Puma, su tutte un'ambiziosa Narconon Melendugno, che vorrebbe riportare in Puglia la giocatrice salentina.