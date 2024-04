Attiva a Venasca la nuova sede del Nucleo Faunistico-Ambientale della Provincia di Cuneo

Lunedì 15 aprile il Comune di Venasca ha consegnato ufficialmente alla Provincia di Cuneo i locali di via Morbiducci lasciati liberi dalla Biblioteca civica, da aprile di quest’anno adibiti a sede locale per il comparto saluzzese del Nucleo Faunistico-Ambientale del Corpo di Polizia locale della Provincia di Cuneo. La consegna è stata fatta dal Sindaco Silvano Dovetta, che ha ricevuto il Dirigente provinciale competente, Alessandro Risso, e il Comandante Valerio Civallero.

"La presenza a Venasca di questo ufficio decentrato della Provincia di Cuneo – ha detto Silvano Dovetta – conferisce ulteriore spessore al nostro territorio e lo arricchisce dal punto di vista istituzionale, oltre a rendere più agevoli gli interventi del Nucleo Faunistico-Ambientale in valle. Sono molto soddisfatto di questo risultato, che mi vede coinvolto sia in vesta di amministratore locale che di consigliere provinciale":

I locali, tre stanze al primo piano del fabbricato che ospita anche l’Istituto Musicale Don Allemano, saranno in uso al Nucleo Faunistico-Ambientale della Provincia di Cuneo per i prossimi cinque anni, periodo di durata della convenzione che è stata stipulata tra i due enti. Attualmente vi prestano servizio tre agenti, che saliranno a quattro da inizio maggio con l’assegnazione a questa sede di una risorsa assunta nell’ambito di un concorso per quindici nuovi posti nel settore, di recente conclusione.

Il Nucleo Faunistico-Ambientale ha compiti di vigilanza faunistica, di controllo della fauna selvatica e di tutela del patrimonio faunistico, floreale e micologico. Oltre alla sede di Venasca e a quella centrale di Cuneo, ha uffici a Cherasco e Mondovì. L’ufficio di Venasca non sarà aperto al pubblico: per eventuali istanze o richieste di appuntamento è necessario rivolgersi alla sede di Cuneo ai numeri 0171.445254 o 0171.445218.