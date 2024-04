Bra, il centro sportivo di Bandito affidato a Sportgente

Nuova destinazione d’uso e nuova veste per il centro sportivo in frazione Bandito a Bra. La struttura è stata recentemente affidata all’ASD BanditoSportgente, con un’inaugurazione prevista per metà maggio.

Il presidente Marco Bergesio ci anticipa:"Stiamo effettuando lavori di ristrutturazione per costruire un grande salone e renderlo un centro d’incontro aperto a tutta la cittadinanza. L’idea principale è di metterlo a disposizione per le nostre squadre di calcio, ben 11. Ma sarà anche un punto d’appoggio per eventuali tornei e ci piacerebbe organizzare attività legate allo sport: ben venga collaborare con la frazione".

Per un certo periodo, il centro ospiterà anche la banda musicale Giuseppe Verdi, attualmente priva di sede. "Ringraziamo l’Amministrazione per la fiducia accordataci e il contributo economico ai lavori attualmente in corso", conclude Bergesio.