L'istituto comprensivo di Neive contro lo spreco alimentare: consegnate le "food bag"

Mercoledì 17 aprile gli allievi della classe 2B seguiti dalla professoressa Irene Novelli, hanno presentato il progetto "Tutti insieme contro lo spreco alimentare", nato nell’ambito delle lezioni di educazione civica, patrocinato dalla Rete Regionale AGENDA 2030 promossa dall’Istituto Piemontese della Resistenza (ISTORETO).

Le attività didattiche hanno preso le mosse dall’intervento della dottoressa Fioretto veterinaria dell’ASL CN2 e hanno fatto emergere proposte concrete: riciclo alimentare, menu settimanali meditati, spesa a km zero e per quanto riguarda la mensa scolastica, è emersa, dopo coinvolgente confronto nella classe, l’idea di una food bag individuale, comodo astuccio anti spreco per riporvi all’interno alcuni alimenti non consumati a pranzo, come frutta, pane o altri spuntini incartati.

È nata così la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la ditta Camst che si sono rivelati sensibili all’argomento e hanno reso possibile la realizzazione del progetto.



Gli allievi della classe 2B alla presenza del dirigente Scolastico, dott. Pierluigi Rocca, del corpo docenti, della dottoressa Fioretto e del dottor Cacciatore dell’ASL CN2 e della sindaca Annalisa Ghella, hanno illustrato, con l’aiuto di un’efficace brochure, le fasi del progetto didattico che li ha visti protagonisti e hanno consegnato le food bag ai compagni affinché vi possano riporre i cibi confezionati non consumati in mensa.

I ragazzi hanno infine ricordato con entusiasmo l’incontro con gli allievi dell’IISS Arte Bianca avvenuto il 19 marzo scorso: una proficua occasione di condivisione di buone pratiche volte a contrastare il fenomeno dello spreco alimentare.



Il dirigente scolastico ha così commentato l’evento: “Ciascuno di noi può lasciare un segno con le sue azioni. Incidere, nel suo piccolo. Si è trattato di un percorso che ha reso più consapevoli le alunne e gli alunni sulla possibilità di tradurre in azioni collettive concrete il concetto di sostenibilità ambientale.”

La sindaca, Annalisa Ghella, ha poi ricordato l’importanza dell’iniziativa ringraziando i ragazzi del contributo significativo e l’importanza di sinergia fra le diverse istituzioni per costruire una cultura più attenta alle istanze ambientali, in un territorio patrimonio Unesco, da tutelare.