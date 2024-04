Studenti dell'I.C Corso Soleri da Cuneo alla Polonia per un progetto di scambio culturale

Nell’ambito del Progetto Erasmus+ un gruppo di bambini delle classi 5C-5D dell’I.C. Cuneo Corso Soleri accompagnati dalle loro insegnanti, da una componente della segreteria e da due professoresse della Secondaria si sono recati dall’8 al 13 aprile scorsi a Wroclaw in Polonia per un progetto di scambio culturale con una scuola partner.

Wroclaw, cittadina attraversata dal fiume Oder nella Polonia sud occidentale, si distingue per la colorata Piazza del Mercato, il Municipio in stile gotico con il grande orologio astronomico e l’affascinante antica Cattedrale. La città, oggi moderna e visitata da molti turisti, reca le tracce del recente passato, rivisitato dalla simpatica tradizione degli gnomi presenti in molti punti della località.

I ragazzi sono stati ospiti delle famiglie dei loro coetanei, frequentando le lezioni e conoscendo le tradizioni e lo stile di vita dei loro corrispondenti polacchi, attraverso attività educative e ludiche.

La settimana è trascorsa tra lezioni, laboratori e visite guidate alla città.

Gli alunni hanno saputo dimostrare spirito di adattamento, capacità di comunicare in inglese ed entusiasmo nel partecipare a tutte le attività proposte.

I giovani alunni polacchi con cui la scuola sta portando avanti un progetto etwinning saranno a loro volta ospitati a fine maggio a Cuneo.