Saluzzo esplora il confine tra reale e finzione nella commedia "Cloè"

Domani, sabato 20 aprile alle 21 torna sul palco del Magda Olivero la CompagniaTeatro Prosa Saluzzo, con “Chloé”, uno spettacolo scritto e interpretato da Raniero Cane, con Maria Virginia Aprile e Giorgio Berardo e diretto da Emiljano Palali.

“Chloé” é una commedia che mette in scena un dibattito su quale sia il confine tra la realtà e la finzione, tra l’umano e il non umano, tra l’amore vero e l’amore simulato.

Quest’opera, attraverso il personaggio di Giulio e la sua relazione con Chloé, mette in discussione i concetti di identità, desiderio, e relazione umana.

Il tema dei robot è un argomento attuale e di grande interesse per la società contemporanea, poiché solleva diverse questioni etiche e morali legate all’uso della tecnologia nel campo delle relazioni umane.

La commedia si presenta come uno spettacolo divertente ma allo stesso tempo profondo, in grado di far riflettere sulle conseguenze emotive e psicologiche che potrebbero derivare da una relazione con un’intelligenza artificiale.

Il testo offre uno spaccato della società moderna e delle sfide che tutti noi dobbiamo affrontare nel confrontarci con il progresso tecnologico e le sue implicazioni sulle nostre vite personali.

La commedia invita il pubblico a interrogarsi su cosa significhi veramente amare e essere amati, indipendentemente dall’origine o dalla natura.

Le prevendite sono disponibili online su Mailticket, anche con Carta del Docente e 18App, allink: https://www.mailticket.it/manifestazione/MW38/chloe

Informazioni: 366.284 6189