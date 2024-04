Dogliani, il candidato sindaco Claudio Raviola presenta la lista "Insieme per Dogliani"

Claudio Raviola, 56 anni, imprenditore e vigile del fuoco volontario, è il primo candidato sindaco a Dogliani a presentare i componenti della sua lista "Insieme per Dogliani".

Rosalba Bugnella 64 anni

Ragioniera

Funzionario Comunale

Responsabile Servizio Finanziario, in pensione



Ignazio Delle Donne 40 anni

Commerciante

Libero Professionista



Osvaldo Demaria 64 anni

Geometra

Funzionario Comunale

Responsabile Servizi Tecnici, in pensione



Alberto Ferrero 56 anni

Dottore in Informatica e Telecomunicazioni

Responsabile Soluzioni Tecniche



Carlo Gabetti 73 anni

Coltivatore Diretto ed Allevatore, in pensione

Volontario del Soccorso



Paolo Giordano 34 anni

Viticultore, Perito Agrario

Consigliere Pro Loco



Gianluca Navello 53 anni

Imprenditore

Geometra



Sabrina Rolfo 51 anni

Ex Insegnante di ruolo di Scuola Superiore

Ingegnere Meccanico



Jacopo Romeo 23 anni

Artigiano

Perito Meccanico



Luisa Sanino 55 anni

Operaia

Attiva nel Volontariato Doglianese