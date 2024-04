A Savigliano presentazione dei componimenti letterari di don Giovanni Rayna

La silloge “Vestiti del tuo splendore il giorno che declina” del Canonico don Giovanni Maurilio Rayna sarà letta domani, sabato 20 aprile alle 15,30, nel salone di San Filippo Neri, in via Ferrari 11.



L'incontro e organizzato dall'associazione culturale “Cenacolo Clemente Rebora”.



La presentazione della silloge con gli scritti di don Rayna sarà a cura di Antonio Scommegna presidente del ‘Cenacolo Clemente Rebora’ assieme a Maria Franca Dallorto Peroni dell'associazione Massimiliano Kolbe.



Le letture dei componimenti poetici di don Rayna saranno eseguite da Maria Romano e inframmezzate da momenti musicali a cura del Civico istituto musicale Fergusio di Savigliano.



“Il Canonico don Giovanni Maurilio Rayna - spiega Antonio Scommegna – dal 1976 è Rettore della Chiesa di San Filippo Neri di Savigliano. Oltre che sacerdote è poeta e scrittore.



Al suo attivo annovera numerose pubblicazioni e il suo impegno nel campo letterario è qualificato e notevole. È stato definito il poeta della ‘sacramentalità diffusa’ per cui ogni essere è un via che porta al Signore.



Le sue poesie riflettono in modo eccellente la sua gioia nel seguire la parola di Dio. Il suo linguaggio poetico, con la sua straordinaria capacità di evocare emozioni intense e di comunicare con una serenità interiore.



Le liriche di don Rayna – conclude Scommegna - evidenziano un impegno nel promuovere la vita e la fede, nel costruire consapevolmente l'ambiente e i valori morali della nostra cultura”.



Ai presenti sarà offerto un omaggio poetico.



Ingresso libero.