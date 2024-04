Corsa in montagna: a Bagnolo Piemonte si assegnano i titoli regionali di staffetta

Weekend di grande corsa in montagna a Bagnolo Piemonte, dove verranno assegnati i titoli regionali di staffetta, giovanili e assoluti.

La manifestazione in programma domenica 21 aprile, organizzata dalla Pod. Valle Infernotto, sarà valida anche come 2° prova del Trofeo Eco Regione Piemonte e come prima prova del Trofeo EcoGiò, nonché come prima prova del CdS Giovanile di Corsa in Montagna.

Tra le società con il maggior numero di iscritti Atl. Saluzzo (51), GSA Valsesia (48), Atl. Valpellice (40), Pod. Valle Varaita (38).

Da segnalare la staffetta assoluta maschile di Sportification che schiera i gemelli Martin e Bernard Dematteis insieme a Giovanni Olocco. Dovrà vedersela, tra gli altri, con la Pod. Valle Varaita di Simone Peyracchia, Elia Mattio e Simone Giolitti.

Al femminile, per l’Atl. Saluzzo da seguire Irma Chiavazza, Noemi Bouchard e Matilde Bonino mentre Pod. Valle Varaita può contare su Gessica Peyracchia e Martina Chialvo; per Atl. Susa Adriano Aschieris, da seguire Irene Aschieris.