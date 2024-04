Secondo appuntamento col Festival Organistico Internazionale della Città di Alba in Cristo Re

Domenica 21 aprile alle ore 21 torna il Festival Organistico Internazionale di Cristo Re col secondo appuntamento della sesta edizione sotto la direzione artistica di Gabriele Studer.

Dopo il grande successo dell’organista polacco Bogdan Narloch, sarà la volta di Hans Uwe Hielscher, proveniente da Wiesbaden in Germania.

Hans Uwe Hielscher è attualmente uno dei musicisti tedeschi più quotati; oltre a ricoprire il ruolo di organista titolare del Duomo di Wiesbaden, vanta una florida carriera concertistica che lo ha portato a esibirsi in tutti e cinque i continenti, con più di 3.800 concerti da solista e ben 75 tournée negli Stati Uniti.

Ha partecipato a molte registrazioni radiofoniche e televisive e ha inciso 22 CD.

Si è dedicato inoltre alla composizione, pubblicando i suoi lavori presso case editrici europee e americane.

Il programma del concerto sarà dedicato prevalentemente alla musica organistica romantica e alle trascrizioni di brani orchestrali.

L’ultimo appuntamento del 28 aprile sarà con l’organista statunitense Benjamin LaPraire, organista della più grande Chiesa Cattolica degli USA, la Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception di Washington D.C.

L’ingresso ai concerti sarà come di consueto libero.