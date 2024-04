Volley A2M. Cuneo è nei Quarti di Coppa Italia: Pineto battuta 3-0 anche in gara-2 degli ottavi

Cuneo passa senza particolare fatica anche a Pineto ed approda ai Quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il 3-0 di gara-1, la squadra di Matteo Battocchio ha concesso il bis anche nel secondo confronto in Abruzzo vincendo con lo stesso risultato. Pesanti i parziali in favore della Puliservice Acqua S.Bernardo: 15-25/20-25/19-25.

Dall'altra parte della rete una squadra che sembrava non avere alcuna intenzione di tornare in Piemonte per giocarsi la "bella", mentre su sponda piemontese nessuno si è permesso alcuna distrazione. Eccezion fatta per l'opposto Jensen, in serata decisamente negativa: dopo aver chiuso il primo set con un misero 17% in attacco ed aver approcciato il secondo con ancor più difficoltà, coach Battocchio ha deciso di richiamarlo in panchina per far posto al giovane Leo Bristot. È stata la sua occasione: dopo un ingresso timido, l'opposto si è sciolto diventando protagonista nel finale: per lui 9 punti totali ed un ottimo 64% finale.

Sontuosa la prova dei due centrali: 8 muri presi (4 a testa), con Volpato ripetutamente chiamato ad attaccare. Su ricezione positiva (64% di squadra) non è un mistero che Sottile ami far girare gli attaccanti sottorete: entrambi hanno risposto presente: 64% per Volpato (9 su 14) e 50% di Codarin (5 su 10).

Finalmente soddisfacente anche l'apporto delle bande: sia Botto che Dukic (anche a Pineto preferito ad Andreopoulos e Gottardo) hanno registrato il 50% di positività, attaccando in pratica lo stesso numero di palle.

Archiviata la pratica Pineto ora la Puliservice Acqua S.Bernardo è chiamata ad una prova di forza nei Quarti dove, ironia della sorte, incrocerà ancora la Delta Group Porto Viro. Gara-1 mercoledì 1 maggio alle ore 18 al palasport di Cuneo.

IL MATCH

Primo break dell'incontro per Cuneo, nel turno al servizio di Dukic: 3-5 con un muro di Volpato. Poi arriva il raddoppio pimontese sul block preso da Codarin e l'ace di Volpato che sul 4-8 costringono Douglas al suo primo time out. Si riprende a giocare, Basso mette fuori un primo tempo (4-9), ma arriva il primo muro degli abruzzesi che fermano Jensen e l'Abba recupera un break (6-9) assorbito però dal doppio errore prima di Di Silvestre e poi di Santangelo che portano Cuneo sull'8-14. Puliservice ancora a segno con un pallonetto di Volpato (9-16) ed il muro di Dukic su Santangelo per il 9-17 piemontese. Sul punteggio di 11-18 fa il suo ingresso in campo Gottardo a rilevare Dukic (rientra sul 13-21) mentre Codarin va ancora a muro (13-21) e Nikacevic mette fuori il diagonale del 13-23. Ancora il centrale, in attacco, a portare Cuneo sul set ball (14-24) mentre il sigillo, 15-25, lo mette Dukic con un gran diagonale.

Cuneo chiude con il 50% in attacco nonostante il desolante 17% con il quale si presenta Jensen al quale fa da contraltare la prova dei due centrali piemontesi: 75% di Codarin (3 su 4) ed addirittura un rotondo 3 su 3 per Volpato che imprime il 100% sul set.

Parte meglio Pineto nel secondo set: l'ace di Nikacevic porta gli abruzzesi sul 2-0, mentre l'attacco sull'asticella di un Jensen che fatica ad entrare in gara ed il secondo ace di Santangelo fissano il punteggio sul 5-1. L'Abba sbaglia con Loglisci, Cuneo recupera un break (5-3), ma Jensen sbaglia l'ennesimo attacco dalla seconda linea e Battocchio si vede costretto a chiamarlo in panchina per far posto a Bristot sul 7-3 di Pineto. Si vede anche Botto in attacco, il capitano mette a terra il punto del -2 (7-5), mentre subito dopo Santangelo schiaccia fuori il diagonale che riporta sotto Cuneo (7-6). Il pareggio arriva sul 9-9 con la pipe di Dukic, mentre Botto, a muro su Di Silvestre, firma il punto del sorpasso piemontese (9-10). Break piemontese firmato da Volpato al centro (11-13), ma Santangelo dalla seconda linea riapre momentaneamente i giochi sul 13-13, nuovamente stoppati però dalla buona battuta di Bristot che mettendo in difficoltà la ricezione abruzzese costringe Loglisci all'errore sull'attacco per il nuovo +2 della Puliservice sul 13-15. Cuneo che scappa 14-17 con un altro muro di Volpato, stavolta su Jeroncic e, dopo il time out di Douglas, Volpato alza ancora le barricate, stavolta su Di Silvestre, con i biancoblu che volano 14-18. Un cartellino rossi al tecnico dell'Abba per proteste vivaci e continue regala un altro punto ai piemontesi (15-19), ma Douglas non si placa e l'arbitro lo espelle. La sua squadra reagisce con rabbia: Santangelo firma due punti consecutivi e sul 18-20 Battocchio decide che è meglio fermare il gioco. Pausa provvidenziale, i suoi riprendono a far punti con Botto per il 18-22 ed il capitano mette a terra anche l'ace che porta la squadra al set ball sul 19-24. Cuneo va sullo 0-2 (20-25) ancora con Dukic.

Nel terzo parziale Battocchio lascia Bristot in diagonale con Sottile. Break ancora per Pineto (4-2) sull'ace di Santangelo, poi raddoppio (6-3) con Jeroncic a muro su Volpato e 7-4 di Loglisci. Cuneo non si scompone e con Codarin che ferma a muro su Santangelo ed un attacco dalla seconda linea di Bristot prima torna sotto 8-7, mentre il punto della parità (8-8) arriva da un altro errore dell'ex opposto di Cuneo che viene sostituito da Msatfli. Il quale però è subito murato da Codarin, mentre Botto piazza il pallonetto che porta la Pulilservice avanti di un break sull'8-10. Ancora Leo Bristot schiaccia la palla del +3 e sull'8-11, c'è il time out di Douglas, ma dopo qualche scambio un garnde primo tempo di Volpato ed un mani e fuori di Dukic portano a +5 il vantaggio dei piemontesi sul 10-15. Arriva un errore in attacco del belga (12-15), ma nelle file di Cuneo Bristot è scatenato e scrive a referto altri due punti personali che portano il vantaggio dei piemontesi a +7 sul 14-21. Pineto recupera tre break (errore di Botto e doppio muro di Nikacevic su Codarin, 18-21), ma Bristot torna a suonare la carica portando Cuneo sul 18-23. Il punto che porta Cuneo ai Quarti di Coppa Italia lo mette a segno ancora giovane opposto piemontese (19-25), nono personale.