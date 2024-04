Volley A2M. Cuneo a Pineto per staccare il pass ai Quarti di Coppa Italia. Volpato: "Vogliamo la finale" (VIDEO)

Gara di ritorno per gli ottavi di Finale di Coppa Italia con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata sul campo di Pineto. Dopo la vittoria ottenuta in gara-1, la squadra allenata da Matteo Battocchio stasera (ore 20) cerca di staccare il lasciapassare per i Quarti in terra abruzzese stasera.

In caso di pareggio dell'Abba, le due formazioni si ritroverebbero al palasport di San Rocco Castagnaretta per la "bella" domenica 28 aprile alle ore 18. Un'eventualità che in casa Cuneo non vogliono prendere in considerazione: l'intenzione è di chiudere i conti in due gare.

Nella prima, la supremazia tecnica dei cuneesi è stata evidente anche se a tratti si sono rivisti i fantasmi della prematura uscita di scena dai playoff

"Vogliamo far bene fino alla fine della stagione - dice il centrale cuneese Marco Volpato - e contro Pineto deve essere un primo passo. Non è stato facile e non abbiamo avuto molto tempo per metabolizzare l'eliminazione dai playoff, ma non si può rimanere troppo sulla cosa. Abbiamo analizzato che cosa è successo con Porto Viro, questo sì, per non ripetere gli stessi errori in futuro. Ci saranno altri banchi di prova importanti per dimostrarlo".

L'obiettivo è quello di raggiungere la Final Four di Coppa Italia, che sarà proprio Cuneo Volley ad organizzare nel fine settimana dell'11 e 12 maggio: "Vogliamo far assaggiare al nostro pubblico qualche cosa che non ci è venuto durante i playoff - chiude "Fox" - motivo in più per arrivare in finale".

Fischio d'inizio alle ore 20, diretta streaming si Volleyball World Tv.