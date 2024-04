Volley Coppa Italia A2M. Pineto-Cuneo 0-3, Battocchio: "Abbiamo ritrovato la voglia di stare insieme" (VIDEO)

Matteo Battocchio a fine gara è decisamente più rilassato. Con il doppio 3-0 su Pineto la sua squadra approda ai Quarti di Finale di Coppa Italia, manifestazione che vivrà la Final Four proprio a Cuneo nei giorni 11 e 12 maggio prossimi.

Protagonista di serata il giovane opposto Leo Bristot, che il tecnico elogia: "Sono contento per lui. Credo si sia tolto un po' di timore che aveva all'inizio. d'altra parte è un ragazzo che fino all'anno scorso ha giocato in serie B e che si è trovato ad entrare in campo in un momento di difficoltà. Non è affatto semplice. onestamente ha fatto molto bene". Il coach sa che però per proseguire nel cammino verso la Final Four ci sarà bisogno di Jensen, a Pineto completamente fuori giri: "Speriamo di recuperarlo"

Sulla partita di Pineto: "Contrariamente a quanto dice il risultato è stata una gara tosta ed accesa, con aspetti emotivi importanti. Venire qui e giocare una bella partita come abbiamo fatto è stato necessario mettere tutto di noi stessi. Siamo stati bravi a saper soffrire".

L'avversario nei Quarti si chiama Porto Viro: "Intanto siamo stati bravi a superare il turno in due gare ed all'inizio non so cosa avrei scommesso su di noi. Soprattutto per come si era messa la situazione dalla metà del secondo set di gara-1. Stasera abbiamo ritrovato tanta voglia di stare insieme. Ora ci riposiamo un attimo, poi torneremo a provare a contrastare una squadra che ci ha fatto molto male in campionato".