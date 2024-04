(Adnkronos) - Chiusa la galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta a Roma in entrambe le direzioni. Il sottopasso tra il Gianicolo fuori dal Vaticano, tra porta Cavalleggeri e porta Santo Spirito, e il ponte omonimo, non è percorribile per il distacco di parte di una ventola della turbina di aerazione, che si trova all'interno. A seguito dell'intervento dei vigili del fuoco è stato interdetto il traffico a veicoli e pedoni in attesa di un sopralluogo da parte di personale tecnico per verificare la stabilità dell'impianto di aerazione.