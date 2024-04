Europee, Calenda “Deciderò settimana prossima se candidarmi o meno”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non ho ancora sciolto il nodo sulla mia candidatura, ne parlerò la settimana prossima in direzione ma comunque il nostro programma è su tutti i social già da una settimana. Un ritorno di Draghi penso sarebbe una svolta per l'Europa, è un'ipotesi che mi attira molto". Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del suo libro 'Il pattò, tenutasi al Casale San Lorenzo a Palermo.foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).