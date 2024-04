Governo, Landini: "Vogliono toglierci diritto a manifestare"

(Adnkronos) - "Questo governo pensa di comandare, non di governare". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini intervenendo dal palco della manifestazione che si svolge a Roma. "Siamo qui anche per difendere e praticare il diritto a manifestare, e lo vorrei dire in modo molto diretto: noi siamo in un momento in cui il governo e questa destra vogliono costruire un regime, che impedisce il diritto a manifestare e che vuole controllare quello che si dice e quello che si fa''.

''Il diritto a manifestare è un diritto di democrazia. Questo diritto va garantito a tutti, non può essere sostituito dal diritto a caricare chi manifesta''dice il sindacalista, aggiungendo di parlare anche ''in difesa del lavoro dei poliziotti, sono lavoratori come noi, la responsabilità è di chi da quegli ordini e chi pensa di mettere in discussione questi diritto''.