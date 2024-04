Alba: è possibile riaccendere il riscaldamento da lunedì 22 aprile a fine mese

Il sindaco, viste le previsioni meteo che annunciano temperature rigide per i prossimi giorni e le tante richieste pervenute da parte dei cittadini, ha deciso di firmare l’ordinanza per autorizzare la riaccensione del riscaldamento a partire da domani, lunedì 22 aprile, e fino a fine mese.

In base al D.P.R. n. 412/93 art. 10 è facoltà dell'Amministrazione attivare gli impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, ma con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, 7 ore giornaliere nella zona E dove rientra Alba.