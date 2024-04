Da stasera brusco calo delle temperature e neve fino a bassa quota

Da stasera brusco peggioramento del tempo, con precipitazioni a partire dalle Alpi e il settore orientale della regione Piemonte, in estensione nella giornata di domani. È quanto prevede l'ultimo bollettino emesso dall'Arpa alle 14 di domenica 21 aprile: “L'aria fredda da nord determinerà un forte ribasso termico con netto calo delle temperature e le precipitazioni così potranno essere nevose fino a quote di bassa collina. La situazione rimane abbastanza stazionaria nella giornata di martedì, quando solo in serata, col ritorno di correnti più settentrionali, avremo un graduale miglioramento del tempo, col ritorno di cieli più soleggiati mercoledì. Le temperature rimangono inferiori alla norma, con minime localmente sottozero”.

Oggi, domenica 21 aprile, temperature in Granda tra i 4 e i 16 gradi. Cielo nuvoloso in serata con “precipitazioni deboli localmente moderate a ridosso di Alpi e Appennino, con picchi più consistenti sui rilevi meridionali, anche a carattere di rovescio lungo il confine ligure; parziale estensione in serata alle zone pianeggianti adiacenti e qualche isolato piovasco anche sulle pianure al confine lombardo. Quota neve in calo fino a 700-900 metri nella notte”.

Lunedì 22 aprile in Granda le temperature scendono tra 0 e 5 gradi. “Precipitazioni: al primo mattino, deboli o moderate a ridosso delle Alpi sud-occidentali e sul settore orientale, in progressiva estensione al resto della regione in mattinata, con valori moderati diffusi, più deboli al nordovest; attenuazione sulle Alpi occidentali in serata; i picchi più intensi a ridosso dei rilievi meridionali e sulle pianure al confine lombardo. Quota neve in ulteriore calo fino a quote collinari di 400-600 m tra Cuneese e Astigiano, 800-1000 m altrove”.

Martedì 23 aprile in Granda temperature comprese fra 0 e 9 gradi. Precipitazioni: “deboli sparse e intermittenti, ancora localmente moderate al mattino sul settore orientale; generale esaurimento in serata. Quota neve in rapido rialzo dai 600-800 metri ai 1000-1100 metri”.

Arpa prevede allerta gialla per neve sul Piemonte sud-orientale nella giornata di domani, lunedì 22 aprile, nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia: “Precipitazioni dal pomeriggio odierno, a ridosso di Alpi e Appennino, anche a carattere di rovescio, specie sul confine ligure. Precipitazioni più diffuse domani, più consistenti sul settore orientale. Quota neve in calo dagli 800-1100 m di oggi fino al livello collinare nella giornata di domani sul Piemonte meridionale”. Nelle zone di allerta gialla si prevedono “caduta rami, con possibile interruzione dei servizi e possibili disagi alla viabilità”.