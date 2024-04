È nato il Consorzio che realizzerà i progetti del Distretto del Cibo del Cebano e Alta Langa

Sulla carta è un consorzio, nei fatti è il braccio operativo che organizzerà e realizzerà i progetti del Distretto del cibo dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida e Unione Montana dell’Alta Langa. Il Distretto - che rappresenta un innovativo sistema territoriale che tra i suoi primi obiettivi ha la promozione e la valorizzazione dello sviluppo territoriale, attraverso soprattutto la sicurezza alimentare, la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni e dello spreco - per poter agire ha bisogno di una “governance” che ne garantisca l’operatività. Passaggio fondamentale, richiesto dalla Regione Piemonte che alcune settimane fa, ha accolto la candidatura e poi riconosciuto l’istituzione dl Distretto dei due enti montani.

Il consorzio Cebano e Alta Langa, porterà avanti le strategie messe in campo con la possibilità di poter accedere ai finanziamenti che saranno non solo regionali ma anche statali, transfrontalieri ed europei. E questa è una grande novità che comporta anche un’enorme possibilità di sviluppo.

Il consorzio - che avrà la sua sede a Bossolasco, presso l’Unione montana Alta Langa e vede come capofila l’Unione montana del Cebano - si è costituito davanti al notaio Paolo Viglino e i fondatori sono gli stessi che fanno parte ed hanno sottoscritto la nascita del Distretto del cibo: l’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida rappresentata dal presidente Vincenzo Bezzone e Unione montana Alta Langa rappresentata dal presidente Davide Falletto. Ai due enti si sono aggiunte le associazioni di categoria: Cia, Coldiretti e Confagricoltura e poi Ascom zona di Ceva e Associazione commercianti albesi, nonché Confartigianato Ceva.

“Il Distretto del cibo è una carta vincente per il nostro territorio, ricco di eccellenze da valorizzare e potenziare – commentano dall’Unione delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida -. Siamo certi che attraverso il consorzio aggiungeremo valore alle nostre produzioni agricole e alla nostra enogastronomia, tasselli importanti per un futuro orientato sempre di più verso un turismo sostenibile e alla ricerca della qualità. Rientra tra gli obiettivi del Distretto una politica dell’alimentazione basata sulla formazione e l’informazione che verrà attuata anche nelle scuole. L’obiettivo è quello di creare una cultura del cibo che dalla sana e corretta alimentazione porta verso l’abolizione dello spreco del cibo, passando per un’agricoltura attenta e sostenibile che diventa motore dell’economia”.