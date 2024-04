Scontro fra due auto nella notte sulla statale 231 a Bra: rallentamenti per un'ora

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nella notte al Km 42 della statale 231 alle porte di Bra.

In una curva si sono scontrate una Jeep Renegade e una Mercedes GLC.

A seguito dell’urto abbastanza violento il conducente e i passeggeri della Renegade sono stati soccorsi dall’ambulanza del soccorso sanitario e trasportati all’ospedale Verduno per accertamenti.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per circa un'ora.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti due equipaggi della polizia Locale di Bra per effettuare i rilievi e regolamentare la viabilità