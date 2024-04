Alba, sabato 20 aprile inaugurata la mostra collettiva Albarte Animus

La verità è che, per provare emozioni forti, non serve andare chissà dove. Basta raggiungere Alba, dove 20 aprile è stata inaugurata la mostra collettiva Albarte Animus, promossa dall’associazione culturale Albedo di Bra e dall’associazione artistica Innovart.

Ma parlando di cose concrete... che c’è da vedere? Com’è facile intuire dai nomi (e se non li conoscete, googlate), la rassegna vuole instaurare un dialogo tra varie forme d’arte, come pittura, poesia e disegno, in evidenza fino al 1° maggio, dal lunedì al venerdì con orario di visita 14.30-17.30, e 10-13 e 14.30-18.30. Ingresso libero. Ora che sapete tutto, fateci una visita.