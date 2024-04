Sand&See and Food&Wine: gemellaggio tra il Grandis di Cuneo e l'IIT “Marco Polo” di Rimini

Sand&See and Food&Wine. Si tratta di un nuovo progetto dell'Istituto "Grandis" di Cuneo, un gemellaggio con l’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini, che prevede un percorso di approfondimento interdisciplinare per due classi terze.

Dal mese di ottobre 2023 le classi si sono incontrate virtualmente, alternandosi nella presentazione delle diverse tipologie e prospettive di sviluppo dell’accoglienza turistica nelle rispettive città e nei territori limitrofi.

Nel mese di aprile è iniziata la fase operativa del progetto, gli studenti della 3^D hanno visitato Rimini, capitale del turismo balneare e congressuale, ma anche città d'arte e di cultura resa immortale dai film di Federico Fellini.

La classe dell’IIT “Marco Polo” ha guidato gli studenti del “Grandis” alla scoperta di una Rimini meno nota ma comunque significativa, la città d'arte che conserva ancora tracce della sua storia romana, medievale e rinascimentale: i resti dell'antico ponte di Tiberio, l'arco di Augusto, la Domus del chirurgo, il castello Sismondo, il teatro Galli, il Tempio Malatestiano.



Ma gli studenti hanno anche avuto l'opportunità di scoprire l’eccellenza dell'ospitalità a Rimini, visitando il famoso Grand Hotel Fellini. Il direttore dell'albergo ha raccontato loro la storia della struttura attraverso immagini e stampe storiche che testimoniano come le diverse ristrutturazioni lo hanno portato ad essere uno dei riferimenti più prestigiosi dell'hotellerie di lusso internazionale; hanno anche potuto esplorare le suite più gettonate dai clienti, i suoi ristoranti e le sue splendide terrazze con vista sul mare.



Infine, i ragazzi hanno visitato il Demo Hotel, una struttura moderna e innovativa che si distingue per la sua mission aziendale, per la sua attenzione alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica nel settore dell'ospitalità, che ha automatizzato tutti i servizi ai clienti e creato ambienti esclusivi di design.

Gli allievi sono stati ricevuti in uno dei punti informativi #visitrimini dove hanno avuto l'opportunità di osservare come funzionano l’assistenza e il supporto ai visitatori, la promozione dell’immagine turistica della città attraverso i sistemi tradizionali e quelli digitali, la gestione dei servizi per i turisti e le attività ricreative offerte sulle spiagge.



La visita è stata appositamente calendarizzata nei primi giorni di aprile per dare la possibilità ai ragazzi di visitare i padiglioni dell’Ente Fiera di Rimini durante il MIR, il più importante evento fieristico dedicato alle tecnologie audio e video per l'organizzazione di eventi. U

Infine la delegazione del “Grandis” è stata ricevuta e guidata nelle aule dell’I.T.T. “Marco Polo”, dove ha potuto conoscere i suoi laboratori e il Centro studi per il Turismo, un punto di riferimento per studenti e operatori del settore.



La visita a Rimini è stata un'esperienza educativa e culturalmente stimolante, che ha rafforzato la formazione e le competenze utili per capire da vicino le dinamiche del settore turistico.

E ora al lavoro, in autunno accoglieremo la delegazione del “Marco Polo”, alla scoperta dell’ambiente montano e delle nostre eccellenze gastronomiche.