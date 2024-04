Calcio Serie D: la webcronaca di Bra-Vado (0-1)

BRA-VADO 0-1 (Valagussa)

28' ammonito Gerbino (diffidato, salterà la prossima)

26' Giallombardo rischia il giallo per una trattenuta prolungata ai danni di Capra, l'arbitro lo grazia

20' Bra in difficoltà in questa prima fase di partita

14' Pera da fuori area, di prima intenzione, non inquadra la porta

6' Vado in vantaggio. Capra, su un lancio dalle retrovie, corregge di testa per Valagussa che non lascia scampo a Piras, 0-1

3' Marchetti rimane a terra dopo uno scontro di gioco, necessario l'intervento dei sanitari

1' fischio d'inizio del direttore di gara (ore 15.03)

Osservato, prima dell'inizio della partita, un minuto di silenzio in ricordo del giovane calciatore tragicamente scomparso Mattia Giani

Bra (3-5-2): Piras, Marchetti, Giorcelli, Ropolo; Bosio, Giallombardo, Gerbino, Fogliarino, Pautassi; Musso, Marchisone. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Tos, Matija, Gyimah, Tuzza, Omorogbe, Saretti, Vaiarelli. All Floris

Vado (3-5-2): Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Ferrieri, Valagussa, Dodaro, Capra, Pera, Lo Bosco, Merkaj. A disp: Grenna, Cenci, Donaggio, Manes, Mele, Fatnassi, Corsa, Peretti, Spanu

Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio; assistenti Francesco Pirola di Abbiategrasso e Domenico Damato di Milano