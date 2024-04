Conte “Non sarò candidato alle Europee, nel simbolo hashtag Pace”

ROMA (ITALPRESS) - Alle Europee "non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel simbolo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a In Mezz'ora su Rai Tre."Nella nostra comunità non è pensabile che chiedi voti e non sei conseguente. Candidarsi e poi non andare in Unione Europea per noi è una presa in giro", aggiunge Conte, che nel corso dell'intervista mostra in anteprima il simbolo del M5s con la scritta Movimento 2050 e l'hashtag Pace."Chiediamo un voto per mandare in Europa costruttori di pace", sottolinea.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).