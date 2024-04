Monza-Atalanta 1-2, nerazzurri vincono con gol di De Keteleare e Touré

(Adnkronos) -

Preziosa vittoria dell'Atalanta sul campo del Monza per 2-1 nel posticipo della 33ma giornata della Serie A 2023-2024. Il successo consente di nerazzurri di salire a 54 punti e di inseguire il quinto posto occupato dalla Roma. Il Monza, che non ha più nulla da chiedere al campionato, rimane a quota 43.

Subito Monza in avanti, con Kyriakopoulos che al secondo minuto sfiora un pericoloso cross basso dalla destra, l'occasione sfuma. Si vede l'Atalanta all'ottavo minuto con Kolasinac (Di Gregorio bravo a chiudere lo specchio) e al nono minuto, con Holm che dalla tre quarti serve Tourè, colpo di testa a lato. Padroni di casa vicini al gol al 36' con Zerbin, il suo destro da fuori area è respinto da Carnesecchi. Sul prosieguo del'azione Colpani si libera bene ma il suo sinistro finisce sull'esterno della rete.

Al 41' risponde la squadra bergamasca con De Ketelaere, sinistro incrociato e Di Gregorio sventa, poi la difesa di casa libera. E' il preludio al gol che arriva al 44': su azione da calcio d'angolo, lo stesso De Ketelaere prende il tempo a Gagliardini e segna di testa in tuffo. Il primo tempo si conclude con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa, al 51', Atalanta vicina al raddoppio con Lookman, tiro deviato e Di Gregorio manda in angolo. Quattro minuti più tardi Gagliardini manda alto di testa su cross dalla sinistra di Kyriakopoulos.

Al 72' la Dea segna ancora: Tourè triangola in velocità con Lookman, che gli restituisce d'esterno una palla da scaraventare in rete. Finale di gara con il Monza proiettato in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita. Ci riesce Maldini all'89' con un tiro angolato dalla distanza che si insacca alla sinistra di Carnesecchi. Un altro tiro a giro, all'ultimo respiro della partita, potrebbe dare il pari al Monza, ma la palla si infrange sul palo e l'Atalanta coglie una preziosa vittoria, sia pure col brivido finale.