Usa, sparatoria a una festa a Memphis: 2 morti e 14 feriti

(Adnkronos) - E' di due morti e 14 feriti, tre dei quali in modo critico, il bilancio di una sparatoria durante una festa a Memphis, in Tennessee. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, intorno alle 19.20 di ieri sera ora locale si è verificata una sparatoria "nel contesto di una festa di quartiere organizzata senza permesso alla quale partecipavano 2-300 persone". Finora non è stato condotto alcun arresto, ma la polizia crede che a sparare siano state due persone per motivi al momento non chiari.