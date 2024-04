Marco Gallo: "Cuneese fattoria d'Italia. Difendiamo e consolidiamo questo primato"

Marco Gallo , candidato consigliere regionale nella lista civica “Cirio presidente. Piemonte Moderato e Liberale” si ripromette di dare una mano alle oltre 23 mila imprese agricole che operano nella Granda una volta eletto a Palazzo Lascaris. D'altronde bastano pochi numeri per fare del Cuneese “la fattoria dell'Italia”: oltre 400 mila bovini (la metà dell'intero Piemonte), 900 mila maiali, 4 milioni di polli. E ancora: 12 mila ettari coltivati a frutta (che corrisponde ai due terzi di quella raccolta in tutto il Piemonte) per un giro d'affari che tra mele, pesche, kiwi, pere e susine sfiora i 260 milioni. E poi i vini, con numeri in costante crescita, primi fra tutti quelli dell'export.

«Ecco perché l'agricoltura merita attenzione e sostegno - spiega Gallo -. A cominciare dal dare risposte alle richieste sollevate durante le marce dei trattori dello scorso inverno. Troppo spesso gli agricoltori denunciano di lavorare in perdita. E criticano anche le politiche green dell'Unione Europea. Di fronte a tutto questo non possiamo rimanere indifferenti. Bisogna capire cosa si può fare». Un atteggiamento che Gallo vuole mutuare anche per l'emergenza della peste suina africana che colpisce i cinghiali, con il rischio di essere trasmessa agli allevamenti di maiali. «Una eventualità che proprio non ci possiamo permettere considerata l'importanza che la suinicoltura ha per la nostra provincia - continua Gallo - . Per fortuna finora non si è registrato alcun caso nel Cuneese, ma restrizioni sono scattate in 39 comuni e come dice il presidente della Provincia Robaldo bisogna continuare a monitorare la situazione perché l'epidemia, seppure lentamente, avanza. Ecco, credo che la cabina di regia che la Provincia ha messo insieme coinvolgendo tutti quanti hanno interessi - dagli allevatori ai venditori di mangimi, dai veterinari alle organizzazioni agricole - sia la strada giusta da perseguire per evitare che l'emergenza si trasformi in un dramma».