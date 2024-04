Il progetto Interreg Alcotra Italia-Francia "Mission Carb 0" alla planet week di Torino

Proprio nella giornata mondiale della Terra, il 22 aprile, il progetto Interreg Alcotra Italia - Francia Mission Carb 0 ha acceso i riflettori sulla transizione ecologica delle imprese piemontesi.

Il titolo del convegno ha ripreso la formula che ha rivoluzionato la scienza, E=mc², cambiandola provocatoriamente con l’acronimo del progetto che presenta: “Mission Carbon 0”.

Questa equivalenza è l’obiettivo più importante dei prossimi anni, la rivoluzione necessaria per tutta l’umanità: l’Energia, l’Europa, a emissioni zero.

Le Camere di Commercio di Torino e Cuneo partecipano in qualità di partner al progetto “Mission Carb 0” che ha preso avvio nel novembre 2023 con il kick-off di Nizza. Un impegno importante, con capofila la Chambre de Commerce et d’Industrie di

Nice che coordina dieci partner italiani e francesi. Insieme agli enti camerali, lavorano per il Piemonte: Environment Park, il Centro Servizi Industrie (Mesap), Confindustria Cuneo e il Polo Agrifood-Miac mentre sul lato francese collaborano: la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, AMVA­LOR, Cluster Montagne e RisingSUD.

L’obiettivo è accelerare la decarbonizzazione con una nuova dinamica territoriale che parte coinvolgendo quattro settori strategici del territorio Alcotra: agroalimentare, meccatronica, aromi e profumi, servizi alla montagna.

Sulla base di una metodologia comune, le PMI beneficeranno di una diagnosi del carbonio semplificata e di un accompagnamento individuale e collettivo per ridurre le loro emissioni di CO 2 . La creazione di una base di conoscenza transfrontaliera consentirà di proporre spin-off su un'area più estesa e/o integrando altri settori di attività.

Verrà sviluppato uno strumento di diagnosi del carbonio che sarà presentato con workshop di sensibilizzazione e formazione alle PMI dei singoli territori, avvalendosi del feedback di più esperimenti per mettere a punto una metodologia attivando un programma di accompagnamento transfrontaliero rivolto ad almeno 80 PMI.

Infine, l'ultima fase del progetto che prevede "la capitalizzazione e la creazione di un centro risorse transfrontaliero" e ha un duplice obiettivo: creare una piattaforma che riunisca le migliori pratiche nel campo della decarbonizzazione, con l'obiettivo di rendere sostenibili i risultati del progetto e verificare concretamente la replicabilità dei risultati sulle diverse filiere del territorio ALCOTRA.

Questa cooperazione risponde alle linee guida del Trattato del Quirinale (il Trattato di cooperazione tra Francia e Italia è stato firmato il 26 novembre 2021) e punta a rafforzare il partenariato tra i due Paesi e accelerare la lotta al cambiamento climatico. Costituisce un'opportunità per i partner di condividere le migliori pratiche e soluzioni in termini di tecnologie, energie rinnovabili, resilienza climatica e innovazione per ridurre le emissioni di gas serra. Il progetto avrà una durata di 36 mesi, sino ad ottobre 2026.

Il convegno di oggi, 22 aprile, ha voluto dare alle imprese risposte concrete e reali alle esigenze delle PMI piemontesi, illustrando le principali opportunità, i progetti, i servizi e gli strumenti a disposizione degli imprenditori.