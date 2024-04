Lions Club Bra Host: pizza più beneficenza per l’accoppiata perfetta

Accoglienza, gusto, semplicità. Tre ingredienti che bastano a creare l’atmosfera per una cena perfetta, queste tre caratteristiche non sono mancate nel menù preparato e servito dagli studenti del Cnos-Fap , supervisionati da Claudio Vaira e Giacomo Raffreddato , rispettivamente docenti di panetteria e di pasticceria.

Il tutto dopo la visita guidata dal socio Lions e già direttore del centro Valter Manzone ai diversi laboratori professionali dell’Istituto dove sbocciano i sogni di un mestiere per tanti giovani. In mezzo il saluto del direttore dell’opera salesiana don Riccardo Frigerio , che ha dato un caloroso benvenuto ai soci del Club con in testa il presidente Giorgia Olivero .

Pronti, aperitivo e via alle portate di antipasti, in attesa dell’immancabile pizza, declinata in più gusti, fino alla regina delle pizze di nome e di fatto, la Margherita. La leggenda narra che nel giugno 1889, per onorare la Regina d’Italia Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito abbia preparato la “Pizza Margherita”, condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare i colori della bandiera italiana. Da allora è stata fra le ricette più replicate al mondo e dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco nel 2017.