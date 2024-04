Niella Tanaro, risolta perdita d'acqua al Poggio. Nuovi asfalti verso il ponte Alpini

Intervento tempestivo nella giornata di ieri, domenica 21 aprile, a Niella Tanaro, in frazione Poggio, dove si è verificata un'importante perdita di acqua.

"Le amministrazioni spesso si trovano con emergenze da affrontare ed è lì che si vedono le collaborazioni con le amministrazioni di gestione e le ditte che eseguono i lavori. - dice il sindaco Gian Mario Mina -"Segnalato il problema al signor Mario Ricolfi di Calso, in tempo zero è stata inviata subito la ditta incaricata, l'Idroscavi srls di Fabio Saffirio. Vorrei quindi ringraziare tutti per la collaborazione e la tempestività, anche se era un giorno festivo. Troppo spesso diamo le cose per scontato, ma bisogna anche saper ringraziare le persone che hanno passato il pomeriggio nel fango per il bene della Comunità".

Negli scorsi giorni poi, a Niella, è stato completato l'intervento per l'asfaltatura a cura della Provincia.

"Colgo l'occasione - aggiunge Mina - per ringraziare la Provincia per aver asfaltato il tratto di strada Niella verso ponte degli Alpini. Un'intervento che ha risolto i problemi di viabilità su un tratto di strada veramente disastrato e dove avveniva anche ristagno dell'acqua piovana sul ponte. Grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione Comunale."