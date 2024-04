Successo al Teatro di San Michele Mondovì per la serata di commedia a sostegno del Canile Rifugio 281

Il Teatro di San Michele Mondovì è stato il palcoscenico di una serata indimenticabile, grazie alla commedia "I maneggi per maritare una figlia" portata in scena dalla compagnia dell'Allegria. L'evento, organizzato in collaborazione con il Canile Rifugio 281 e l'associazione GEA, ha riscosso un grande successo, testimoniato dalla generosità del pubblico.

Ma le iniziative a favore degli amanti dei cani promosse dall'associazione GEA non si fermano qui. Domenica 28 aprile alle 14.30, vi attende un pomeriggio unico con "il canile al contrario", un'esperienza coinvolgente da non perdere.

Inoltre, domenica 5 maggio, avrà luogo il tanto atteso "tè delle erbe in canile", con scambio di semi e piantine in compagnia dei cani in cerca di una casa.

Ma le novità non finiscono qui! A partire dal 12 maggio, prenderà il via la settima edizione del corso di formazione "Capire il Cane" a Mondovì, un'opportunità per approfondire la conoscenza e la relazione con i nostri fedeli amici a quattro zampe.

Per maggiori informazioni su queste e altre iniziative, visitate il sito web dell'associazione GEA: www.geassociazione.eu