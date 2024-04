Elezioni, Cristina Olivotto, Matteo Dani e Diego Odello nella lista di OrmeAttiva

Si svelano altre tre componenti della lista OrmeAttiva, a sostegno della candidatura di Alberto Bottero per le prossime amministrative di giugno.

Oltre a Federica Fiorentino, Antonella Pelazza e Antonio Celia, ci saranno:

Cristina Olivotto, nata a San Candido in provincia di Bolzano, risiede ad Ormea da diversi anni. "Sono laureata in scienze forestali ed ambientali presso l'università di Padova. Per 8 anni ho lavorato per il Parco Naturale delle Tre Cime prima occupandomi delle attività di educazione ambientale dopodiché amministrando il centro visite del parco. Sono seguiti 3 anni di insegnamento prima nelle scuole primarie poi gestendo una scuola nel bosco. Dopo un viaggio per l'Europa, insieme al mio compagno, in cerca di un luogo da chiamare casa. L'abbiamo trovato a Prale. Qui, nel 2022, abbiamo deciso di stabilirci, gettare radici e fondare famiglia. Voglio dare il mio contributo, sostenendo il gruppo OrmeAttiva, al territorio, al paese e alla comunità che mi ha accolta e che vedrà crescere mio figlio, nato questa primavera."