Verso le Regionali 2024: ecco i cinque candidati per la Granda di Alleanza Verdi Sinistra

Grimaldi: "Bisogna sapere in anticipo se ci sono impresentabili"

Ad annunciarlo il deputato di AVS Marco Grimaldi, che ha chiarito: "Era dicembre del 2019 quando la magistratura ha trovato un “pacchetto” sotto l'albero della Giunta Cirio: voti della 'Ndrangheta comprati dall'assessore e consigliere regionale Roberto Rosso".

"Ma i voti e i soldi della mafia - ha aggiunto - non si chiedono, non si pagano e non si restituiscono. Bisogna sapere in anticipo se nelle proprie file ci sono delle figure impresentabili o anche solo se ci sono informative in corso. Non possiamo demandare alla magistratura questa lotta" ha chiosato Grimaldi.