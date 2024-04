Calcio femminile Serie B: Freedom FC Women ko in casa con il Bologna

Seconda sconfitta consecutiva per la Freedom FC Women che cade 1-4 con il Bologna al termine di un match dai due volti: avanti 1-0 all'intervallo, le arancionere subiscono la rimonta avversaria in una ripresa approcciata negativamente.

La compagine di mister Ardito resta a +3 sul Pavia Academy terzultimo, ma viene superata dal San Marino Academy: per la salvezza, a cinque partite dal termine, bisognerà stringere i denti, lottare e ritrovare le misure, anche mentalmente, a partire dallo scontro diretto di sabato prossimo, fondamentale, proprio in terra sanmarinese.

4-3-3 per ambo le squadre: padrone di casa che schierano in porta Nucera, difesa con Devoto, Zito, Giatras e Asta; a metacampo Eletto, Battaglioli e Di Lascio, in attacco tridente Mellano-Martin-Burbassi. Rossoblu con il 4-3-3: in porta Lauria, difesa con Raggi, Rossi, Gradisek e Ripamonti; in mediana De Biase, Barbaresi e Farina; davanti Colombo, Pinna e Gelmetti.

In apertura tegola sulle emiliane: brutto infortunio al ginocchio per Da Canal, che cade a terra gridando dal dolore nei pressi della linea laterale. Subito in campo i sanitari, al suo posto in campo Farina. La prima mezz'ora è equilibrata: si segnalano due tentativi da fuori di Barbaresi ed una conclusione di Eletto dai 20 metri, con palla alta. Al 29' è la Freedom a sbloccarla: angolo di Di Lascio e colpo di testa vincente di Asta che non lascia scampo al portiere. Le ospiti rispondono nel finale: al 40' angolo battuto corto da sinistra, Raggi riceve la sfera, converge da sinistra e tira, blocca Nucera; al 42' Gelmetti scappa e si accentra da sinistra, altra conclusione, questa volta fuori; passano altri 2' e De Biase sbuca in mezzo alle maglie della difesa arancionero e tocca per Pinna che insacca, ma in fuorigioco.

Nell'intervallo Ardito sostituisce Eletto con Fadini a metacampo ma l'avvio di ripresa è shock: al 47' arriva il pareggio, grazie a Farina che si invola a destra e crossa, Pinna incorna di testa per l'1-1; al minuto 58 la rimonta si completa: Pinna, lanciata in profondità, entra in area a conclude; Nucera si oppone, ma sulla respinta Gelmetti insacca. Le cuneesi provano a scuotersi al 65': Asta dai 25 metri, alto. Il Bologna, però, quando punge è sempre pericoloso e, dopo i tentativi di Gelmetti e Pinna, trova il tris al 70': affondo letale di Gelmetti a sinistra e botta imparabile all'incrocio. In un finale di controllo, c'è anche spazio per il poker: in pieno recupero lancio lungo per Gelmetti che lascia rimbalzare la sfera e supera Nucera firmando la personale tripletta, termina 1-4.

FREEDOM FC-BOLOGNA 1-4

Reti: 29' Asta (F), 47' Pinna (B), 58', 70' e 90' Gelmetti (B

FREEDOM FC (4-3-3): Nucera, Devoto, Zito, Giatras (68' Cocco), Asta; Eletto (45' Fadini), Battaglioli (68' Vazquez), Di Lascio (87' Bruni); Mellano, Martin (87' Serna), Burbassi. A disp. Servetti, Marrone, Fedele, Ara. All. Ardito.

BOLOGNA (4-3-3): Lauria, Da Canal (2' Farina), Raggi, Rossi, Gradisek, Ripamonti (94' La Rocca); De Biase, Barbaresi; Colombo, Pinna (74' Antolini), Gelmetti. A disp. Sciarrone, Sassi, Spallanzani, Zanetti, Fuganti. All. Bragantini.

ARBITRO: Piernicola Giorgino di Milano (Federico Monardo di Bergamo e Luigi Fabrizio D'Orto di Busto Arsizio)

AMMONITE: Di Lascio (F), Ripamonti (B)