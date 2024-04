Non è bastato, al Bra, un secondo tempo ad alti ritmi per rimontare lo svantaggio subito in apertura della partita con il Vado.

E' proprio la rete di Valagussa (minuto 6) a decidere la sfida del Bravi, che complica parecchio i piani playoff dei giallorossi.

La squadra di Floris ha pagato a caro prezzo un approccio troppo morbido, come sottolineato dallo stesso tecnico nel post partita.

Nel video le dichiarazioni di Roberto Floris e Loreto Lo Bosco, esperto attaccante dei liguri.