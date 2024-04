Corsa in montagna: a Bagnolo il campionato regionale a staffetta, tutti i vincitori

Ha avuto luogo nello splendido scenario del Castello Malingri di Villar Bagnolo P.te, domenica 21 aprile, la prova unica del Campionato Regionale di Corsa in Montagna a Staffetta per categorie Assolute e Giovanili allestito dalla ASD Podistica Valle Infernotto su incarico del Comune di Bagnolo P.te.

Il tracciato riservato alle categorie degli adulti di km 6, comprendente 300 metri di dislivello suddiviso in 5 strappi in salita, si è sviluppato interamente sulla suggestiva sentieristica che caratterizza i boschi che circondano il castello. Per le categorie giovanili i vari tracciati si sono svolti intorno e alle pendici del Castello dominante i campi di gara. 430 gli atleti provenienti da tutto il Piemonte hanno gareggiato nelle varie categorie previste dalla Fidal per l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali 2024. Di seguito la sintesi dei risultati finali.

STAFFETTE ADULTI

Assoluti maschili: Podistica Valle Varaita – Peyracchia Simone, Mattio Elia, Giolitti Simone

Juniores M.: G.S.A. Valsesia - Gagliardini Paolo, Mussi Federico

Promesse / Senior maschili: Atletica Saluzzo – Musso Jacopo, Griglio Fabio, Bouchard Nicolas

Senior Master maschili A: G.S. Roata Chiusani – Aimar Enrico, Brustolon Danilo, Preve Davide

Senior Master maschili B: Dragonero – Chiapello Danilo, Giordanengo Graziano, Tallone Paolo

Senior Master maschili C: Atl. Susa A. Ascheris – Gentile Aldo, Fontan Pierpaolo

Assolute femminili: Atletica Saluzzo: Dentis Arianna, Bonino Matilde

Promesse / Senior femminili: Climb Runners – De Giuli Margherita, Ostano Susan

Senior Master femminili A: ASD Dragonero – Almondo Elsa, Magro Eufemia

Senior Master femminili B: GSA Valsesia – Cerutti M. Giovanna, Manara Anna

Senior Master femminili C: Atl. Val Pellice – Tron Anita, Gagliardi Maria Teresa

STAFFETTE GIOVANILI

Ragazze: Atl. Saluzzo – Supertino Rachele, Telamone Matilde

Ragazzi: Atl. Saluzzo – Barotto Federico, Verra Pietro

Cadette: Atl. Gaglianico – Perone Silvia, Lovisi Lara

Cadetti: Atl. Susa A. Ascheris – Granzino Paolo, Strazzacapa Pietro

Allieve: Atl. Pinerolo – Farinetti Matilde, Grangetto Matilde

Allievi: Pod. Valle Varaita – Mattio Daniele, Bagnus Matteo

Le classifiche complete sono scaricabili dal sito della Federazione Cronometristi di Cuneo (www.cuneo.ficr.it)

Ampio servizio fotografico su www.wildemotions.it