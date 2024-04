4 Popolari Lavori Freelance Oggi

Il modo in cui pensiamo alle carriere è cambiato negli ultimi anni. In questi giorni, i giovani sono più interessati a lavori che combinano creatività, tecnologia e autonomia.

I tipi di lavoro tradizionali stanno venendo sostituiti con lavori digitali e remoti - YouTube, social media manager, diverse posizioni nel marketing e influencer.

Queste carriere offrono alle persone molto di più di uno stipendio; molte posizioni permettono loro di essere creativi, esprimersi, essere innovativi e avere un impatto diretto.

Diamo uno sguardo ai 4 popolari freelance.

Social Media Manager

I gestori dei social media possono lavorare come liberi professionisti, avviare un'agenzia e lavorare da qualsiasi parte del mondo.

Questo ruolo è interessante perché richiede un po' di tutto. I gestori possono mettere alla prova la loro creatività proponendo messaggi coinvolgenti, lavorando con influencer e UGC creator per contenuti unici, gestendo campagne pubblicitarie a pagamento, analizzando statistiche pur rimanendo fedeli ai messaggi del brand e al pubblico di riferimento.

Youtuber

Tuttavia, la creazione del contenuto è solo un aspetto di ciò che fa un Youtuber; narratore ed ambasciatore del brand personale sono altri ruoli che queste persone assumono mentre cercano di far crescere il loro canale mentre si connettono con il pubblico.

Con un forte seguito, i YouTuber possono anche monetizzare il loro account: Annunci pagati, marketing di affiliazione, partnership pagate e collaborazioni con brand, iscrizioni al canale

È difficile battere la libertà creativa di questo lavoro. Avere la possibilità di esprimersi autenticamente è qualcosa che tante persone desiderano ma poche hanno l'opportunità di farlo.

Senza contare la possibilità di diventare abbastanza famosi - a livello mondiale, che può arrivare con il diventare un YouTuber di successo.

Influencer

Avere (e costruire) un forte seguito sui social media permette loro di monetizzare il loro account in diversi modi: con UGC content pagati, marketing di affiliazione, partnership pagate.

Una carriera da influencer consente alle persone di avere un impatto sulle scelte di stile di vita e tendenze di qualcun altro, e di costruire una community. Inoltre, sviluppano molte competenze nel marketing, come la creazione di contenuti - foto e video, la scrittura di copy che converte, nonché la comprensione e il seguire le tendenze.

Non c'è nulla di simile a diventare un influencer, poiché combina creatività espressiva con influenza sociale - il che lo rende così desiderabile in questo nuovo mercato del lavoro digitale. Inoltre, consente alle persone di lavorare da qualsiasi luogo, secondo i propri termini.

Blogger

Ma non scrivono solo; i blogger ottimizzano anche il loro contenuto per i motori di ricerca, gestiscono i loro canali social media, collaborano con altri nel loro settore e mantengono una comunità online.

Possono monetizzare il loro blog con: Annunci pagati, marketing di affiliazione, sponsorizzazioni di brand, o iscrizioni o corsi.

Ciò che attira qui è la scrittura stessa: possono esplorare approfonditamente ciò di cui sono appassionati mentre si affermano come figure di autorità in quell'area di interesse.

Inoltre, i blogger hanno il controllo completo sulle loro ore di lavoro, il che permette loro di guadagnare denaro attraverso annunci o sponsorizzazioni mantenendo altre fonti di reddito o godersi più tempo libero.

Conclusion

Per coloro che stanno pianificando di intraprendere questo percorso impegnativo, non dimenticate: il cammino sarà difficile ma ne varrà la pena alla fine. Siate adattabili poiché le cose cambiano rapidamente in questo campo, accogliete la curva di apprendimento poiché offre anche grandi opportunità di crescita, e lasciate che la vostra passione vi guidi nel raggiungere i vostri obiettivi lavorativi da sogno.